Еще одну пострадавшую в смертельном харьковском ДТП выписали из больницы
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Пострадавшую в ДТП с многочисленными жертвами в Харькове Анну Комар выписали из областной клинической больницы. Об этом УНН сообщила заместитель главного врача по хирургической помощи Ирина Лодяная.
“Пациентку Анну Комар сегодня выписали из больницы. Сейчас 10:00 и машина везет ее в Кременчуг, в стабильном состоянии, без жалоб. В хорошем настроении, что она едет домой”, — сообщила И.Лодяна.
Как сообщают медики, такое длительное пребывание Анны Комар в больнице было связано с травмой мягких тканей головы: раны долго заживали и врачи не хотели до полного выздоровления отпускать пациентку домой. По словам И.Лодяной, пока пострадавшая не нуждается в дополнительной терапии. Врачи ждут ее на плановый осмотр через 3 месяца.
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Зато свое лечение уже в реабилитационном центре продолжает пострадавшая Ксения Берченко, у девушки в результате наезда внедорожника многочисленные переломы костей, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, разорванное легкое. В свои 27 лет К.Берченко учится заново ходить.
Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумской и переулка Мечникова автомобиль “Lexus RX” под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем “Volkswagen Touareg”. В результате столкновения “Lexus” вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.