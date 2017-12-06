Ще одну постраждалу в смертельному харківському ДТП виписали з лікарні
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Постраждалу в ДТП з численними жертвами в Харкові Анну Комар виписали з обласної клінічної лікарн. Про це УНН повідомила заступниця головного лікаря з хірургічної допомоги Ірина Лодяна.
“Пацієнтку Ганну Комар сьогодні виписали з лікарні. Зараз 10 година і машина везе її до Кременчука, у стабільному стані, без скарг. У гарному настрої, що вона їде додому”, — повідомила І.Лодяна.
Як повідомляють медики, таке тривале перебування Анни Комар у лікарні було пов’язано з травмою м’яких тканин голови: рани довго гоїлися і лікарі не хотіли до повного видужання відпускати пацієнтку до дому. За словами І.Лодяної, наразі постраждала не потребує додаткової терапії. Лікарі чекають її на плановий огляд через 3 місяці.
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Натомість своє лікування вже у реабілітаційному центрі продовжує постраждала Ксенія Берченко, у дівчини внаслідок наїзду позашляховика чисельні перелами кісток, важка черепно-мозкова травма, забій серця, розірвана легеня. У свої 27 років К.Берченко вчиться заново ходити.
Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.