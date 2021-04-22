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Еще одного военного ВСУ убили боевики на Донбассе

Еще одного военного ВСУ убили боевики на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 12000 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации убили еще одного военнослужащего ВС Украины в зоне ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Север".

Цитата:

"Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Детали

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - отметили в ОТГ.

Дополнение

В последнее время на Донбассе эскалация ситуации. Только по состоянию на 8 апреля, по информации Президента, с начала года насчитывалось 30 погибших воинов, после того известия с фронта о гибели военных также поступали.

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