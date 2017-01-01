Еще одно убийство и случаи нанесения тяжких телесных повреждений произошли в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. В Одесской области произошло еще одно убийство, два случая нанесения тяжких телесных повреждений, а также 7 случаев спасения граждан. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.
Так, по горячим следам правоохранители раскрыли убийство в Киевском районе Одессы, где был задушен мужчина. Злоумышленник, ранее судимый гражданин, был задержан бойцами Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь патрулировали улицы города.
Также раскрыты два случая нанесения тяжких телесных повреждений — в Саратском районе и в Одессе. Злоумышленники задержаны. В частности, в Одессе возле одного из жилых комплексов, не сумев мирно разрешить конфликтную ситуацию, мужчины пустили в ход оружие. В итоге один из них был доставлен в медицинское учреждение, шестеро дают объяснения в отделе полиции. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.
Всю ночь населенные пункты Одесской области патрулировали мобильные группы, в составе которых были работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, общественные активисты. Благодаря им, например, в Одессе были спасены семеро граждан, которые находились на улицах города в состоянии сильного алкогольного опьянения и могли реально погибнуть от переохлаждения.
“Сегодня и в дальнейшем, до конца новогодних и рождественских праздников в Одессе и области полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Более чем полтысячи правоохранителей и военнослужащих патрулируют улицы областного центра, обеспечивая правопорядок. Первые преступления 2017 года будут раскрыты в ближайшее время, а виновные наказаны”, — подчеркнул глава полиции региона Дмитрий Головин.
Напомним, как сообщал УНН, стали известны подробности очередного двойного убийства в Одесской области.