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Еще одно убийство и случаи нанесения тяжких телесных повреждений произошли в Одесской области

Еще одно убийство и случаи нанесения тяжких телесных повреждений произошли в Одесской области

Киев • УНН

 • 7691 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. В Одесской области произошло еще одно убийство, два случая нанесения тяжких телесных повреждений, а также 7 случаев спасения граждан. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.

Так, по горячим следам правоохранители раскрыли убийство в Киевском районе Одессы, где был задушен мужчина. Злоумышленник, ранее судимый гражданин, был задержан бойцами Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь патрулировали улицы города.

Также раскрыты два случая нанесения тяжких телесных повреждений — в Саратском районе и в Одессе. Злоумышленники задержаны. В частности, в Одессе возле одного из жилых комплексов, не сумев мирно разрешить конфликтную ситуацию, мужчины пустили в ход оружие. В итоге один из них был доставлен в медицинское учреждение, шестеро дают объяснения в отделе полиции. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.

Всю ночь населенные пункты Одесской области патрулировали мобильные группы, в составе которых были работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, общественные активисты. Благодаря им, например, в Одессе были спасены семеро граждан, которые находились на улицах города в состоянии сильного алкогольного опьянения и могли реально погибнуть от переохлаждения.

“Сегодня и в дальнейшем, до конца новогодних и рождественских праздников в Одессе и области полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Более чем полтысячи правоохранителей и военнослужащих патрулируют улицы областного центра, обеспечивая правопорядок. Первые преступления 2017 года будут раскрыты в ближайшее время, а виновные наказаны”, — подчеркнул глава полиции региона Дмитрий Головин.

Напомним, как сообщал УНН, стали известны подробности очередного двойного убийства в Одесской области.

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