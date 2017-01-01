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Ще одне вбивство і випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень трапились на Одещині

Ще одне вбивство і випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень трапились на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 січня. УНН. На Одещині сталось ще одне вбивство, два випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також 7 випадків порятунку громадян. Про це проінформували у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, повідомляє УНН.

Так, по гарячих слідах правоохоронці розкрили вбивство в Київському районі Одеси, де було задушено чоловіка. Зловмисника — раніше засудженого громадянина — затримано бійцями Нацгвардії, які у новорічну ніч патрулювали вулиці міста.

Також розкриті два випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень — у Саратському районі та в Одесі. Зловмисники затримані. Зокрема, у Одесі біля одного з житлових комплексів, не зумівши мирно вирішити конфліктну ситуацію, чоловіки пустили в хід зброю. У підсумку один з них був доставлений до медичної установи, шестеро дають пояснення у відділу поліції. Відомості про обидві події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться перевірка.

Поряд з цим, всю ніч населені пункти Одещини патрулювали мобільні групи, у складі яких були працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії, громадські активісти. Завдяки їм, наприклад, в Одесі від були врятовані семеро громадян, які знаходилися на вулицях міста у стані сильного алкогольного сп’яніння і могли реально загинути від переохолодження.

“Сьогодні і надалі, до кінця новорічних і різдвяних свят в Одесі і області поліція продовжує нести службу в посиленому варіанті. Більш, ніж півтисячі правоохоронців та військовослужбовців патрулюють вулиці обласного центру, забезпечуючи правопорядок. Перші злочини 2017 року будуть розкриті найближчим часом, а винні покарані”, — підкреслив очільник поліції регіону Дмитро Головін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, стали відомі подробиці чергового подвійного вбивства на Одещині.

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