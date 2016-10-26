Еще одна область отказала "Укргаздобыче" в пользовании недрами

Так, на восьмой сессии депутаты облсовета рассмотрели вопрос о согласовании предоставления недр в пользование ПАО "Укргаздобыча".

Речь идет о разработке месторождений газа на Вичинско-Доросинской, Литинско-Озерянской, Семеринской площадях.

Причиной отказа стало то, что предприятие "Укргаздобыча" зарегистрировано во Львовской, а не в Волынской области. Поэтому Волынская область не будет получать 10% налога на прибыль в областной бюджет.

Газовые месторождения, которые в пользование пыталось получить ПАО "Укргаздобыча" находятся возле села Марковичи Локачинского района.

"Добыча газа негативно влияет на окружающую среду, однако государство не предоставляет никаких компенсаций для местных жителей, которые не имеют даже льгот на газовые тарифы", - говорится в публикации.

Напомним, накануне аналогичный отказ ПАО "Укргаздобыча" получило от Полтавского областного совета.

Позже, стало известно, что в Полтавском облсовете не жалеют, что отказали "Укргаздобыче" в разработке недр.

Также напомним, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобычу".

В поддержку такой инициативы высказались ряд экспертов.

В частности, по словам нардепа Ю.Соловьевп, приватизация "Укргаздобычи" будет способствовать созданию конкурентного рынка газа.