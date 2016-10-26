Ще одна область відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Не підтримувати питання про погодження видобутку газу, торфу та бурштину низкою підприємств на Волині вирішили депутати Волиньради, передає УНН з посиланням на “Вісник”.
Так, на восьмій сесії депутати облрали розглянули питання про погодження надання надр у користування ПАТ “Укргазвидобування”.
Йдеться про розробку родовищ газу на Вічинсько-Доросинській, Літинсько-Озерянській, Семеринській площах.
Причиною відмови стало те, що підприємство “Укргазвидобування” зареєстроване у Львівській, а не у Волинській області. Тож Волинь не отримуватиме 10% податку на прибуток до обласного бюджету.
Газові родовища, які у користування намагалося отримати ПАТ “Укргазвидобування” знаходяться поблизу села Марковичі Локачинського району.
“Видобування газу негативно впливає на навколишнє середовище, проте держава не надає ніяких компенсацій для місцевих мешканців, які не мають навіть пільг на газові тарифи”, — сказано у публікації.
Нагадаємо, напередодні аналогічні відмову ПАТ “Укргазвидобування” отримало від Полтавської обласної ради.
Пізніше, стало відомо, що у Полтавській облраді не шкодують, що відмовили “Укргазвидобуванню” у розробці надр.
Також нагадаємо, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.
На підтримку такої ініціативи висловилися низка експертів.
Зокрема, за словами нардепа Ю.Соловйова, приватизація “Укргазвидобування” сприятиме створенню конкурентного ринку газу.