Еще один жилой комплекс в столице готовится к вводу в эксплуатацию

"Работы по возведению нового жилого комплекса по переулку Коломиевский, 6 в Голосеевском районе столицы близятся к завершению. Сейчас на объекте строители проводят фасадные и кровельные работы. Выполняют сантехнические, электрические работы", - сообщили в компании.

В новый 9-этажный дом, расположенный в самом зеленом районе Киева, вокруг хорошо развита инфраструктура, много скверов и парков, лес. Удобную транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом Голосеевский проспект и улица Васильковская. Этими путями за 7 минут любым видом общественного транспорта можно добраться до Демеевской площади или Выставочного центра. В пешей доступности (10 минут) расположены станции метро "Васильковская", чуть дальше - "Голосеевская" и "Выставочный центр".