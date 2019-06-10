Еще один жилой комплекс в столице готовится к вводу в эксплуатацию

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 4993 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 25689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108272 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134607 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129469 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129967 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131186 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153312 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Еще один жилой комплекс в столице готовится к вводу в эксплуатацию

Еще один жилой комплекс в столице готовится к вводу в эксплуатацию

Киев  •  УНН

 • 7963 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. ЖК "Коломиевский" в Голосеевском районе столицы готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Холдинговой компании "Киевгорстрой".

"Работы по возведению нового жилого комплекса по переулку Коломиевский, 6 в Голосеевском районе столицы близятся к завершению. Сейчас на объекте строители проводят фасадные и кровельные работы. Выполняют сантехнические, электрические работы", - сообщили в компании.

В новый 9-этажный дом, расположенный в самом зеленом районе Киева, вокруг хорошо развита инфраструктура, много скверов и парков, лес. Удобную транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом Голосеевский проспект и улица Васильковская. Этими путями за 7 минут любым видом общественного транспорта можно добраться до Демеевской площади или Выставочного центра. В пешей доступности (10 минут) расположены станции метро "Васильковская", чуть дальше - "Голосеевская" и "Выставочный центр".

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