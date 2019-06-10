Ще один житловий комплекс у столиці готується до введення в експлуатацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. ЖК “Коломийський” у Голосіївському районі столиці готується до введення в експлуатацію. Про це УНН повідомили у прес-службі Холдингової компанії “Київміськбуд”.
“Роботи зі зведення нового житлового комплексу по провулку Коломиський, 6 у Голосіївському районі столиці наближаються до завершення. Зараз на об’єкті будівельники проводять фасадні та покрівельні роботи. Виконують сантехнічні, електричні роботи”, — повідомили у компанії.
У новий 9-поверховий будинок, розташований у найбільш зеленому районі Києва, навколо добре розвинута інфраструктура, багато скверів та парків, ліс. Зручну транспортну доступність забезпечують розташовані поруч Голосіївський проспект та вулиця Васильківська. Цими шляхами за 7 хвилин будь-яким видом громадського транспорту можна дістатися до Деміївської площі або Виставкового центру. У пішій доступності (10 хвилин) розташовані станції метро “Васильківська”, трохи далі — “Голосіївська” та “Виставковий центр”.