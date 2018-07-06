Еще один украинец стал одноклубником Милевского в "Динамо-Брест"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинский полузащитник Александр Нойок пополнил ряды брестского “Динамо”. Об этом сообщает сайт белорусского клуба, передает УНН.
Наш соотечественник подписал контракт до конца 2019 года.
Как и другие летние новички, Нойок сможет провести свой первый официальный матч в “Динамо-Брест” после официального открытия трансферного окна 19 июля.
“Пообщался с руководством и главным тренером. После того, как услышал, что меня здесь ждут, я сразу принял решение и приехал сюда. Готов с честью защищать цвета “Динамо-Брест”, — заявил Нойок.
Отметим, что Нойок начал профессиональную карьеру в донецком “Шахтере”. Также выступал в “Говерле”, “Металлисте”, “Металлурге” и “Динамо-Минск”. В составе минчан был признан лучшим полузащитником Беларуси сезона-2017.
Напомним, что брестскую команду раньше пополнил нападающий Хобленко, также за команду вистуае Артем Милевский.