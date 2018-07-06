Ще один українець став одноклубником Мілевського в "Динамо-Брест"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Український півзахисник Олександр Нойок поповнив ряди брестського “Динамо”. Про це повідомляє сайт білоруського клубу, передає УНН.
Наш співвітчизник підписав контракт до кінця 2019 року.
Як і інші літні новачки, Нойок зможе провести свій перший офіційний матч в “Динамо-Брест” після офіційного відкриття трансферного вікна 19 липня.
“Поспілкувався з керівництвом і головним тренером. Після того, як почув, що мене тут чекають, я відразу прийняв рішення і приїхав сюди. Готовий з честю захищати кольори “Динамо-Брест”, — заявив Нойок.
Відзначимо, що Нойок почав професійну кар’єру в донецькому “Шахтарі”. Також виступав в “Говерлі”, “Металісті”, “Металурзі” і “Динамо-Мінськ”. У складі мінчан був визнаний кращим півзахисником Білорусі сезону-2017.
Нагадаємо, що брестську команду раніше поповнив нападник Хобленко, також за команду вистуає Артем Мілевський.