Еще один дом от "Киевгорстрой" получил сертификат ДАБИ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81368 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 182202 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144459 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208740 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253882 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213805 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246562 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208351 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488517 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241425 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 12315 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 11123 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9336 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9736 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7038 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265846 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242009 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327481 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488511 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579928 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33351 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208733 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79633 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76089 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81612 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Еще один дом от "Киевгорстрой" получил сертификат ДАБИ

Киев • УНН

 • 33526 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Дом по ул. Ионна Павла (бывшая Лумумбы) получил сертификат, об этом сообщили в пресс-службе компании "Киевгорстрой".

Еще один дом от "Киевгорстрой" получил сертификат ДАБИ

“„Киевгорстрой“ информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации объекта (реконструкция общежития под жилой дом с надстроенными помещений) по ул. Иоанна Павла ІІ (бывшая улица Патриса Лумумбы), 11 в Печерском районе г. Киев”, — сообщили в компании.

В ближайшее время инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68