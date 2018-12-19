Еще один дом от "Киевгорстрой" получил сертификат ДАБИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Дом по ул. Ионна Павла (бывшая Лумумбы) получил сертификат, об этом сообщили в пресс-службе компании "Киевгорстрой".
“„Киевгорстрой“ информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации объекта (реконструкция общежития под жилой дом с надстроенными помещений) по ул. Иоанна Павла ІІ (бывшая улица Патриса Лумумбы), 11 в Печерском районе г. Киев”, — сообщили в компании.
В ближайшее время инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов.