Ще один будинок від "Київміськбуд" отримав сертифікат ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Будинок по вул. Іонна Павла (колишня Лумумби) отримав сертифікат, про це повідомили у прес-службі компанії “Київміськбуд”.
“„Київміськбуд“ повідомив, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації об’єкта (реконструкція гуртожитку під житловий будинок з надбудованими приміщеннями) по вул. Патріса Лумумби, 11 у Печерському районі м. Києва”, — повідомили у компанії.
Найближчим часом інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.