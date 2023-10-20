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Еще 4 автомобиля и партия FPV-дронов: Favbet Foundation продолжает системно поддерживать ВСУ

Киев • УНН

 • 180058 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Подразделения Вооруженных Сил Украины получили еще 4 автомобиля и партию из 10 FPV-дронов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда, передает УНН.

Еще 4 автомобиля и партия FPV-дронов: Favbet Foundation продолжает системно поддерживать ВСУ

В частности, недавно Favbet Foundation передал на южное направление очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Еще один Nissan Navara поступил в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего боевые задачи на критически важных участках фронта в Донецкой и Луганской областях.

Также Favbet Foundation передал бойцам роты огневой поддержки ВСУ внедорожник Mazda B2500.

Кроме того, микроавтобус Volkswagen Transporter T5 от фонда получил личный состав минометной батареи одного из механизированных батальонов, выполняющих боевые задачи в Донецкой области.

Также одно из специальных подразделений Национальной гвардии Украины получило партию из 10 FPV-дронов при содействии Favbet Foundation.

Дроны-камикадзе поступили в распоряжение подразделения, принимающего участие в операции по обороне Авдеевки Донецкой области, позиции вокруг которой оккупанты массово штурмуют в течение последних почти двух недель.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Украинские Национальные Новости

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