Ще 4 авто і партія FPV-дронів: Favbet Foundation продовжує системно підтримувати ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Підрозділи Збройних Сил України отримали ще 4 автомобілі та партію з 10 FPV-дронів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду, передає УНН.
Зокрема, нещодавно Favbet Foundation передав на південний напрямок черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.
Ще один Nissan Navara надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на критично важливих ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях.
Також Favbet Foundation передав бійцям роти вогневої підтримки ЗСУ позашляховик Mazda B2500.
Крім того, мікроавтобус Volkswagen Transporter T5 від фонду отримав особовий склад мінометної батареї одного з механізованих батальйонів, який виконує бойові завдання в Донецькій області.
Також один із спеціальних підрозділів Національної гвардії України отримав партію з 10 FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation.
Дрони-камікадзе надійшли в розпорядження підрозділу, який бере участь в операції з оборони Авдіївки Донецької області, позиції довкола якої окупанти масово штурмують упродовж останніх майже двох тижнів.
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів».
Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.