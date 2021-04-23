СБУшники получили спам-рассылку: говорят, хакер охотился на их данные по заказу спецслужб РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, которого заподозрили в "охоте" на персональные данные сотрудников Службы. Его работа, по данным СБУ, осуществлялась по заказу спецслужб РФ и финансировался через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Цитата:
"... разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы. Уже установлено, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги", - сообщили в СБУ.
Детали
По данным ведомства, злоумышленником оказался житель Львовской области.
"На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБ Украины", - рассказали в спецслужбе.
Отмечается, что они содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение.
"На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей", - сообщили в СБУ.
Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника, как указано, правоохранители изъяли:
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- 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов;
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- компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением;
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- мобильные устройства и флэш-накопители;
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- почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.
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Дополнение
В Украине в прошлом году зафиксировали не менее 460 кибератак и разоблачили 20 хакерских группировок.