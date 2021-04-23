СБУшники отримали спам-розсилку: кажуть, хакер полював на їх дані на замовлення спецслужб РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила жителя Львівщини, якого запідозрили у "полюванні" на персональні дані співробітників Служби. Його робота, за даними СБУ, здійснювалася на замовлення спецслужб РФ та фінансувався через заборонену платіжну систему "Яндекс Деньги". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Цитата:

"... викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників Служби. Уже встановлено, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему “Яндекс Деньги”, - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними відомства, зловмисником виявився мешканець Львівщини.

"Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБ України", - розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження “папки з архівом”. У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій “Л/ДНР” пропонують грошову винагороду.

"Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж", - повідомили у СБУ.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника, як вказано, правоохоронці вилучили:

  • 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів;
  • комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням;
  • мобільні пристрої та флеш-накопичувачі;
  • майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Доповнення

В Україні у минулому році зафіксували щонайменше 460 кібератак і викрили 20 хакерських угруповань.

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