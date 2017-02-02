СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Служба безопасности Украины проводит следственные действия с корректировщиком огня террористов, задержанным в Авдеевке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установили контрразведчики СБУ, местный житель собирал и передавал боевикам информацию о дислокации украинских подразделений с указанием на топографических картах мест расположения командных и опорных пунктов.
Еще одного сообщника террористов оперативники спецслужбы задержали в Ясиноватском районе Донецкой области. Он входил в агентурную сеть боевиков, передавал им данные военного характера и корректировал огонь артиллерии.
Напомним, что сейчас с обстреливаемой Авдеевки эвакуировали уже более 180 человек.
Также напомним, что Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.