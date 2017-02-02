СБУ затримала в Авдіївці коригувальника вогню терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Служба безпеки України проводить слідчі дії з коригувальником вогню терористів, затриманим у Авдіївці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Як встановили контррозвідники СБУ, місцевий мешканець збирав та передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів із зазначенням на топографічних картах місць розташування командних і опорних пунктів.
Ще одного спільника терористів оперативники спецслужби затримали у Ясинуватському районі Донеччини. Він входив до агентурної мережі бойовиків, передавав їм дані військового характеру та корегував вогонь артилерії.
Нагадаємо, що наразі з обстрілюваної Авдіївки евакуювали вже більше 180 людей.
Також нагадаємо, що Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.