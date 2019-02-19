СБУ задержала на взятке работника обанкротившегося банка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила на взятке в 7 тыс. долларов чиновника банка "Хрещатик". Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
По данным ФГВФЛ, чиновник банка требовал взятку в 7 тыс. долларов за заключение договора аренды нежилых помещений в центре Киева, для чего привлек посредника. Сегодня он был задержан с поличным.
Задержание состоялось при содействии Фонда гарантирования вкладов Службой безопасности Украины и следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, недобросовестные нотариусы и регистраторы только за два последних года сделали незаконную перерегистрацию на сумму минимум 4,5 млрд грн.