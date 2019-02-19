СБУ затримала на хабарі працівника збанкрутілого банку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила на хабарі в 7 тис. доларів посадовця банку "Хрещатик". Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
За даними ФГВФО, посадовець банку вимагав хабаря у 7 тис. доларів за укладання договору оренди нежитлових приміщень у центрі Києва, для чого залучив посередника. Сьогодні його затримали на гарячому.
Затримання відбулось за сприяння Фонду гарантування вкладів Службою безпеки України та слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, недобросовісні нотаріуси і реєстратори тільки за два останні роки зробили незаконну перереєстрацією на суму мінімум 4,5 млрд грн.