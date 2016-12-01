СБУ задержала в Черкасской области группировку рэкетиров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Черкасской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на рэкете и вымогательстве денег. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
В частности, оперативники СБУ задержали организатора криминальной структуры, в которую входили по меньшей мере десять злоумышленников, ранее неоднократно судимого за преступления насильственного характера по прозвищу "Ашот".
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 и ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.