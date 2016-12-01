СБУ затримала на Черкащині угруповання рекетирів

Зокрема, оперативники СБУ затримали організатора кримінальної структури, до якої входило щонайменше десять зловмисників, раніше неодноразово засудженого за злочини насильницького характеру на прізвисько “Ашот”.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.189 та ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.