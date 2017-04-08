СБУ заблокировала международный канал контрабанды стероидов

По сообщению пресс-службы СБУ, злоумышленники под руководством гражданина одной из европейских стран контрабандно ввозили в Украину с территории одной из соседних стран сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенона и нандролона. Затем анаболики переправляли по почте конечным заказчикам в ЕС, США и страны Южной Америки. За месяц дельцы пересылали до двух тысяч почтовых отправлений стоимостью более 100 тыс. долларов США.

"Оперативники спецслужбы задержали четырех членов группировки и провели 18 обысков на территории Киевской и Одесской областей в складских помещениях, местах проживания и автомобилях контрабандистов. В ходе следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли сильнодействующие лекарственные средства на сумму более 700 тыс. долларов, больше чем 120 тыс. долларов наличными и "черную" бухгалтерию, подтверждающую противоправную деятельность участников сделки", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что открыто уголовное производство по ч 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Трем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, злоумышленники продавали в Киеве поддельные лекарства и стероиды.