СБУ: заблокирован контрабандный ввоз в Украину книжной продукции из РФ на один миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками заблокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции из России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с таможенниками в Сумской области блокировали нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора, подлежащей обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.
“Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали „груз“, в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации”, — указано в сообщении.
В СБУ сообщили, что составили административные протоколы о нарушении таможенных правил.
Также в ведомстве отметили, что: “Согласно официальному ответу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввозимые на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения”.
Как сообщал УНН, Украина отказала в разрешениях на антиукраинские книги с РФ и ОРДЛО 259 раз.