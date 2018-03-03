СБУ: заблоковано контрабандне ввезення до України книжкової продукції з РФ на один мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками заблокували на Сумщині нелегальне ввезення до України книжкової продукції з Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку СБУ.
Співробітники СБУ разом з митниками на Сумщині блокували нелегальне ввезення до України книжкової продукції з території держави-агресора, яка підлягає обов’язковому ліцензуванню Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
“Правоохоронці встановили, що відвантаження друкованої продукції здійснювалось у Москві після оплати та узгодження відповідного переліку видань з боку вітчизняних замовників. Далі комерсанти нелегально переправляли книжки на територію України поза межами пунктів митного контролю. З цією метою ділки приховували „вантаж“, зокрема зі зразками антиукраїнського характеру, у пасажирських потягах російської залізниці. Згодом книжки мали потрапити до Києва для подальшої реалізації”, — вказано у повідомленні.
В СБУ повідомили, що склали адміністративні протоколи про порушення митних правил.
Також у відомстві зазначили, що: “Згідно з офіційною відповіддю Державного комітету телебачення і радіомовлення України, всі видання, зазначені у переліку вилучених видань, вважаються такими, що ввезені на митну територію України без відповідного дозволу”.
Як повідомляв УНН, Україна відмовила у дозволах на антиукраїнські книги з РФ і ОРДЛО 259 разів.