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СБУ разоблачила семерых телефонных "подрывников" из разных уголков Украины

Киев • УНН

 • 8360 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Правоохранители задержали семь человек, которые осуществили заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера в разных регионах Украины. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

СБУ разоблачила семерых телефонных "подрывников" из разных уголков Украины

“В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные производства, задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы с компенсацией причиненных убытков”, - говорится в сообщении.

Так сотрудники спецслужбы разоблачили в Хмельницком местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил о захвате и подрыве одного из банковских учреждений города. Сейчас “телефонному террористу” объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины.

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали еще одного анонима, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о готовящемся теракте. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Другого несовершеннолетнего “телефонного террориста”, который сообщил о заминировании одной из общеобразовательных школ, правоохранители разоблачили в Днепре. С родителями “шутника”, который таким образом решил развлечься, проведена профилактическая работа.

В преддверии празднования Дня Независимости Украины активизировались “минеры” и в Одесской области. Так один из “телефонных террористов” в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать мешки с взрывчатым веществом в центре Одессы. После обследования прилегающей территории взрывчатка не была обнаружена.

О минировании гаража, расположенного на территории одной из общеобразовательных школ города, сообщил другой подвыпивший “подрывник”. После сообщения о якобы минировании городского железнодорожного вокзала оперативники спецслужбы задержали еще одного местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и получил условный срок наказания.

Еще один аноним “со стажем” под действием алкоголя угрожал взорвать один из райотделов полиции. Им оказался местный бездомный, который уже привлекался к уголовной ответственности за “минирование” супермаркета, спортплощадки и Интернет-кафе.

Напомним, киевский “минер” получил реальный судебный срок.

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