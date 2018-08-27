СБУ викрила сімох телефонних "підривників" з різних куточків України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Правоохоронці затримали сімох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру в різних регіонах України. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“Наразі за всіма фактами відкрито кримінальні провадження, затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі із компенсуванням збитків від протиправних дій”, — йдеться у повідомленні.
Так співробітники спецслужби викрили у Хмельницькому місцевого жителя, який з хуліганських мотивів повідомив про захоплення та підрив однієї з банківських установ міста. Наразі “телефонному терористу” оголошено підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України.
На Миколаївщині співробітники СБУ затримали ще одного аноніма, який, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, повідомив про підготовку теракту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Іншого неповнолітнього “телефонного терориста”, який повідомив про замінування однієї із загальноосвітніх шкіл, правоохоронці викрили у Дніпрі. Із батьками “жартівника”, що в такий спосіб вирішив розважитися, проведено профілактичну роботу.
На передодні святкування Дня Незалежності України активізувалися “мінери” і на Одещині. Так один із “телефонних терористів” у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати мішки з вибуховою речовиною у середмісті Одеси. Після обстеження прилеглої території вибухівки не було виявлено.
Про мінування гаражу, розташованого на території однієї з загальноосвітніх шкіл міста, повідомив інший захмелілий “підривник”. Після повідомлення про нібито мінування міського залізничного вокзалу оперативники спецслужби затримали ще одного місцевого жителя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та отримав умовний строк покарання.
Ще один анонім “зі стажем” під дією алкоголю погрожував підірвати один із райвідділів поліції. Ним виявився місцевий безхатченко, який уже притягався до кримінальної відповідальності за “мінування” супермаркету, спортмайданчика та Інтернет-кафе.
Нагадаємо, київський "мінер" отримав реальний судовий термін.