СБУ раскрыла хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67454 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108613 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122165 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107323 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103778 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157517 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ раскрыла хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь"

СБУ раскрыла хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бориспольской местной прокуратурой разоблачили хищения почти 30 миллионов гривен менеджментом государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Чиновники аэропорта заключили с коммерческой структурой контракт стоимостью более 90 млн гривен на строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов. Станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утвержден планом развития аэропорта "Борисполь".

Правоохранители установили, что менеджмент госпредприятия в конце 2015 года перечислил бизнесменам более 28 млн гривен авансового платежа. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что строительство объекта до сих пор не начато. Государственные средства через ряд фиктивных фирм выведены организаторами сделки в "тень".

Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "Клиент-Банк" и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконном присвоении денег аэропорта "Борисполь".

Наложен арест на счета коммерческих предприятий, которые были задействованы в проведении финансовой сделки.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как повидомля УНН НАБУ проверяет причастность Нацбанка к хищению средств, выделенных на рефинансирование.

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