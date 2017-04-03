СБУ викрила розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Посадовці аеропорту уклали з комерційною структурою контракт вартістю понад 90 мільйонів гривень на будівництво насосно-фільтраційної станції паливно-мастильних матеріалів. Станція належить до об’єктів критичної інфраструктури, а її будівництво затверджено планом розвитку аеропорту “Бориспіль”.
Правоохоронці встановили, що менеджмент держпідприємства наприкінці 2015 року перерахував бізнесменам більше ніж 28 мільйонів гривень авансового платежу. Співробітники спецслужби задокументували, що будівництво об’єкту й досі не розпочато. Державні кошти через низку фіктивних фірм виведені організаторами оборудки у “тінь”.
Під час обшуків в офісних приміщеннях аеропорту та комерційних структур оперативники СБ України виявили печатки фіктивних фірм, комп’ютери з встановленими системами “Клієнт-Банк” і вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконне привласнення грошей аеропорту “Бориспіль”.
Накладено арешт на рахунки комерційних підприємств, що були задіяні у проведенні фінансової оборудки.
Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомля УНН, НАБУ перевіряє причетність Нацбанку до розкрадання коштів, виділених на рефінансування.