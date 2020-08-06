СБУ разоблачила на коррупции одного из руководителей Государственной экоинспекции в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение СБ Украины.
“По предварительной версии следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством. За вознаграждение чиновник не отражал в актах проверок выявлены превышения допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и способствовал получению разрешений на проведение вредных работ. Такие действия могли привести к обострению экологической ситуации в регионе и нанести вред здоровью местного населения”, — отмечали в СБУ.
Задержали злоумышленника в центре Сум соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность других должностных лиц экологической инспекции в коррупционной схемы.
Добавим, недавно служащего Киевской обладминистрации задержали во время получения 200 тыс. грн взятки.