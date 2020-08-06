СБУ викрила на корупції одного з керівників Державної екоінспекції у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара заступника начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення СБ України.
“За попередньою версією слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевих підприємців, діяльність яких пов’язана зі шкідливим виробництвом. За винагороду посадовець не відображав у актах перевірок виявлені перевищення допустимих норм викидів у повітря забруднюючих речовин та сприяв отриманню дозволів на проведення шкідливих робіт. Такі дії могли призвести до загострення екологічної ситуації в регіоні та завдати шкоди здоров’ю місцевого населення”, — зазначали в СБУ.
Затримали зловмисника у середмісті Сум відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабара від керівника одного із будівельних підприємств міста.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність інших посадовців екологічної інспекції до корупційної схеми.
Додамо, нещодавно службовця Київської обладміністрації затримали під час одержання 200 тис. грн хабара.