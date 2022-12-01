СБУ отчиталась о проверке монастыря УПЦ МП на Закарпатье: нашли тексты с призывами к "пробуждению матушки-Русы"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что завершила контрразведывательные (по безопасности) мероприятия, проводимые на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье, пишет УНН.
Детали
"Более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства российских деятелей и изданы российскими типографиями", - рассказали в СБУ.
Как сообщается, среди обнаруженного правоохранителями – "книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях". "В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что россия, Украина и беларусь "нельзя разделить", - указали в спецслужбе.
"Несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха рпц кирилла гундяева, который «благословил» российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую «памятку», где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения – запугивали «быть отстраненным от всякого священства»", - сообщили в СБУ.
Также во время мероприятий СБУ, как отмечается, "обнаружила тексты пророссийских песен, которыми прославляли «русскую землю» и призывали к «пробуждению матушки-Руси»".
Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования. Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. "В своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - отметили в спецслужбе.
Дополнение
Обыски СБУ в монастыре были накануне.