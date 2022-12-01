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СБУ відзвітувала про перевірку монастиря УПЦ МП на Закарпатті: знайшли тексти з закликами до "пробуждения матушки-Руси"

СБУ відзвітувала про перевірку монастиря УПЦ МП на Закарпатті: знайшли тексти з закликами до "пробуждения матушки-Руси"

Київ • УНН

 • 980555 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, пише УНН.

Деталі

"Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями", - розповіли у СБУ.

Як повідомляється, серед виявленого правоохоронцями – "книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії". "У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь "нельзя разделить", - вказали у спецслужбі.

"Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кирила гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства»", - повідомили у СБУ.

Також під час заходів СБУ, як зазначається, "знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси»".

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. "У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - наголосили у спецслужбі.

Доповнення

Обшуки СБУ у монастирі були напередодні.

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