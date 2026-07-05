СБУ сообщила о серии ударов по складам, логистике и узлам связи оккупантов
Киев • УНН
Была проведена серия высокоточных ударов по объектам военной логистики, складам и инфраструктуре беспилотных систем противника на оккупированных территориях. Поражены пункт управления БПЛА, склады горючего в Крыму и узел связи под Гуляйполем.
Служба безопасности Украины заявила о серии высокоточных ударов по российским войскам на временно оккупированных территориях. По данным ведомства, в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады и инфраструктура подразделений беспилотных систем противника. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
СБУ продолжает уничтожать логистику и военную инфраструктуру оккупантов на временно оккупированных территориях. Выполняя поставленные Президентом Украины задачи в рамках 40-дневной операции влияния на рф, воины "Альфы" СБУ, задействованные в зоне middle strike, нанесли серию высокоточных ударов по российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях
Так, по имеющимся данным, в результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.
СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии - не только на передовой, но и в тылу врага. Особое наше внимание сосредоточено на временно оккупированных территориях, где мы последовательно уничтожаем все, что позволяет врагу воевать: склады боеприпасов, топливо, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками
В частности, по предварительным данным, операторы СБУ уничтожили:
- пункт управления одного из
ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области;
- склады горюче-смазочных
материалов в Крыму;
- важный узел связи на
одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.
Отдельные удары воины СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области. Также под огневое поражение попали склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях
Кроме того, в СБУ сообщили, что нанесенные удары существенно осложнили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы системы логистики и поставок боеприпасов и горючего. Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.
Напомним
Служба безопасности Украины подтвердила удары беспилотниками по аэродромам "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Было поражено семь ангаров, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.