Служба безопасности Украины заявила о серии высокоточных ударов по российским войскам на временно оккупированных территориях. По данным ведомства, в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады и инфраструктура подразделений беспилотных систем противника. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

СБУ продолжает уничтожать логистику и военную инфраструктуру оккупантов на временно оккупированных территориях. Выполняя поставленные Президентом Украины задачи в рамках 40-дневной операции влияния на рф, воины "Альфы" СБУ, задействованные в зоне middle strike, нанесли серию высокоточных ударов по российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях

Так, по имеющимся данным, в результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.

СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии - не только на передовой, но и в тылу врага. Особое наше внимание сосредоточено на временно оккупированных территориях, где мы последовательно уничтожаем все, что позволяет врагу воевать: склады боеприпасов, топливо, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками

В частности, по предварительным данным, операторы СБУ уничтожили:

Отдельные удары воины СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области. Также под огневое поражение попали склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях