СБУ еще не установила, кто стрелял по кабинету В.Шокина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области принимает все меры для установления лица, стрелявшего в окно рабочего кабинета бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом говорится в ответе ведомства (от 14 ноября 2016 года) на информационных запрос УНН.
"Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лица (лиц), которые осуществили данные действия", - отметили в Генуправлинни СБУ.
В ведомстве также добавили, что процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.
Как сообщал УНН, 3 ноября 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что снайпер вероятно использовал тепловизор, поскольку на окне кабинета были плотно занавешены шторы. В то же время, по его словам, стрелок знал о расположении предметов в помещении, а также то, где сидит генпрокурор.
Также А.Матиос рассказал, что в процессе проведения неотложных следственных действий в некоторых близлежащих домах обнаружены следы взлома замков для проникновения на чердак.
Главный военный прокурор подчеркнул, что "впервые в новейшей истории Украины на таком уровне было совершено покушение на убийство государственного деятеля". Он также добавил, что преступление было квалифицировано по ст.112 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.