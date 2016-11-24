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СБУ ще не встановила, хто стріляв по кабінету В.Шокіна

Київ • УНН

 • 9298 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області вживає усіх заходів для встановлення особи, що стріляла у вікно робочого кабінету колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про це йдеться у відповіді відомства (від 14 листопада 2016 року) на інформаційни запит УНН.

СБУ ще не встановила, хто стріляв по кабінету В.Шокіна

"Наразі триває досудове розслідування та вживаються всі передбачені чинним законодавством заходи, спрямовані на встановлення особи (осіб), яка вчинили дані дії", - зазначили в Генуправлінні СБУ.

У відомстві також додали, що процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює прокуратура Києва.

Як повідомляв УНН, 3 листопада 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що снайпер ймовірно використовував тепловізор, оскільки на вікні кабінету були щільно завішені штори. У той же час, за його словами, стрілок знав про розташування предметів у приміщенні, а також те, де сидить Генпрокурор.

Також А.Матіос розповів, що в процесі проведення невідкладних слідчих дій в деяких прилеглих будинках виявлені сліди злому замків для проникнення на горище.

Головний військовий прокурор наголосив, що “вперше в новітній історії України на такому рівні було скоєно замах на вбивство державного діяча”. Він також додав, що злочин було кваліфіковано за ст.112 ККУ, що передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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