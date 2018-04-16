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СБУ: Рубан и Савченко отказываются давать показания

СБУ: Рубан и Савченко отказываются давать показания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Владимир Рубан и Надежда Савченко, подозреваемые в подготовке к теракту и других преступлениях, отказываются давать показания, пользуясь своим правом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Учитывая большой общественный интерес к фигурантам указанного уголовного производства, следователями СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника. В частности, проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения. В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствием среди прочего назначено и проводится 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.

Вместе с тем, проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве.

Также осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц.

"Комплекс запланированных следственных (розыскных) действий продолжается. СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст.222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - отметили в СБУ.

Напомним Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Рубана и Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 09 ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч. 3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

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