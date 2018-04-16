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СБУ: Рубан і Савченко відмовляються давати покази

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Враховуючи великий суспільний інтерес до фігурантів вказаного кримінального провадження, слідчими СБ України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури у стислі терміни проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, з’ясування ступеня участі та вини кожного співучасника. Зокрема, проводяться допити підозрюваних за обставинами оголошеної їм підозри. На даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідством серед іншого призначено та проводиться 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійна судово-психологічна експертиза щодо перевірки правдивості показань Савченко.

Разом з тим, проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження у даному провадженні.

Також здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до вказаних вище злочинів інших осіб.

“Комплекс запланованих слідчих (розшукових) дій триває. СБУ наголошує, що усі офіційні матеріали у цій справі, згідно зі ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, можуть бути оприлюднені виключно із дозволу слідчого. Органами досудового розслідування та прокуратури з урахування складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій у ньому, а також поведінки учасників кримінального провадження, планується закінчення досудового розслідування у розумні стислі терміни”, — зазначили у СБУ.

Нагадаємо Головне слідче управління СБУ проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Рубана та Савченко у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 09, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

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