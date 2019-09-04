СБУ расследует возможную помощь России со стороны работников завода "Мотор-Сич"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного го назначения и двойного использования", - говорится в документе.
Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.
Напомним, в июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР".
В апреле 2018 года СБУ сообщала, что расследует дело о возможной диверсии на заводе "Мотор Сич".
"Иностранцами совершено опосредованную концентрацию контрольного пакета акций" Мотор Сич ", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо", - говорилось тогда в заявлении службы.
30 августа 2019 года Антимонопольный комитет сообщил, что продолжает рассмотрение дел о покупке китайской компанией акции "Мотор Сичи".
23 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич".
27 августа представитель президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию вокруг "Мотор Сичи", заявил, что возможной сделке должна заинтересоваться украинская власть, в частности о том, насколько потенциальная сделка выгодна для украинского народа. Он предостерег, что "китайцы обратились к откровенно коррупционным действиям во многих странах, чтобы гарантировать коммерческий успех для своих компаний".