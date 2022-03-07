СБУ: российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских лиц в Украине

Детали

Об этом во время допроса рассказал один из пленных, которого свои же и подстрелили. По его словам, в первый день войны его колонна получила приказ окружить Харьков. Всех гражданских, кто пытался уехать, расстреливали.

И когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое русских двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео - ранили в ноги.

Он же остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки. Теперь он - важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.