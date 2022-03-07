СБУ: российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских лиц в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российской армии дали прямой приказ стрелять по гражданам Украины а также стрелять по своим военным, которые отказываются это делать. Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Об этом во время допроса рассказал один из пленных, которого свои же и подстрелили. По его словам, в первый день войны его колонна получила приказ окружить Харьков. Всех гражданских, кто пытался уехать, расстреливали.
И когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое русских двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео - ранили в ноги.
Он же остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки. Теперь он - важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.