СБУ: російська армія має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російській армії дали прямий наказ стріляти по цивільним громадянам України, а також стріляти по своїх військових, які відмовляються це робити. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
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Про це під час допиту розповів один з полонених, якого свої ж і підстрелили. За його словами, у перший день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали.
Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав'язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео - поранили в ноги.
Він же залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він - важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.