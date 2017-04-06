СБУ предупредила в Хмельницкой области теракт, подготовленный российскими спецслужбами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166511 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122159 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107323 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103778 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157515 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ предупредила в Хмельницкой области теракт, подготовленный российскими спецслужбами

СБУ предупредила в Хмельницкой области теракт, подготовленный российскими спецслужбами

Киев  •  УНН

 • 14451 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Хмельницкой области террористический акт спланированый и подготовленый представителями российских спецслужб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что для выполнения диверсионного задания завербованное лицо должно было получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, находящихся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Оперативники СБ Украины задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли из него взрывное устройство в эквиваленте шестьсот граммов тротила.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе текущего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей. По идейным соображениям она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.

По информации контрразведки СБУ, этот куратор сейчас находится в "командировке" в временно оккупированном Луганске, где занимает "высокую должность" в так называемом МГБ ЛНР.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ задержала боевика "ДНР", который находился в международном розыске.

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