СБУ предупредила в Хмельницкой области теракт, подготовленный российскими спецслужбами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Хмельницкой области террористический акт спланированый и подготовленый представителями российских спецслужб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что для выполнения диверсионного задания завербованное лицо должно было получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, находящихся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
Оперативники СБ Украины задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли из него взрывное устройство в эквиваленте шестьсот граммов тротила.
В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе текущего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей. По идейным соображениям она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.
По информации контрразведки СБУ, этот куратор сейчас находится в "командировке" в временно оккупированном Луганске, где занимает "высокую должность" в так называемом МГБ ЛНР.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, СБУ задержала боевика "ДНР", который находился в международном розыске.