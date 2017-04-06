СБУ попередила на Хмельниччині теракт, підготовлений російськими спецслужбами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили на Хмельниччині терористичний акт спланований та підготовлений представниками російських спецслужб. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.
Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу.
У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники спецслужби задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.
За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у “відрядженні” в тимчасово окупованому Луганську, де займає “високу посаду” у так званому МДБ ЛНР.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала бойовика “ДНР”, який перебував у міжнародному розшуку.