СБУ попередила на Хмельниччині теракт, підготовлений російськими спецслужбами

Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа мала отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

Оперативники СБ України затримали кур’єра на одеському автовокзалі після одержання пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу.

У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники спецслужби задокументували, що представник ФСБ у січні поточного року завербував мешканку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.

За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває у “відрядженні” в тимчасово окупованому Луганську, де займає “високу посаду” у так званому МДБ ЛНР.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала бойовика “ДНР”, який перебував у міжнародному розшуку.