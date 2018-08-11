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СБУ проверяет, посещал ли оккупированный Крым словацкий депутат

Киев • УНН

 • 18557 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Служба безопасности Украины проверяет факт посещения оккупированного Крыма словацким депутатом Петером Марчеком. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответе на информационный запрос УНН.

СБУ проверяет, посещал ли оккупированный Крым словацкий депутат

"Сообщаем, что в настоящее время осуществляется проверка этого факта. По ее результатам будет принято решение согласно действующему законодательству Украины", - сказали в СБУ, отвечая на вопрос о том, может ли быть применен запрет на въезд на территорию Украины депутату из Словакии Петеру Марчек, который, вероятно, незаконно посетил в августе оккупированный Крым.

В конце июля российские СМИ сообщали, что в аннексированном Крыму собрались словацкие депутаты.

В начале августа словацкие СМИ сообщали, что словацкий депутат Петер Марчек отправился из Братиславы в аннексированный Крым. С ним сначала должны были лететь другие депутаты, но в итоге он поехал сам, писали СМИ.

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