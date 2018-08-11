СБУ перевіряє, чи відвідував окупований Крим словацький депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Служба безпеки України перевіряє факт відвідування окупованого Криму словацьким депутатом Петером Марчеком. Про це повідомили в Управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
"Повідомляємо, що наразі здійснюється перевірка цього факту. За її результатами буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством України", - сказали у СБУ, відповідаючи на запитання про те, чи може бути застосована заборона на в’їзд на територію України депутату зі Словаччини Петеру Марчеку, який, ймовірно, незаконно відвідав у серпні окупований Крим.
Нагадаємо, наприкінці липня російські ЗМІ повідомляли, що до анексованого Криму зібралися словацькі депутати.
На початку серпня словацькі ЗМІ повідомляли, що словацький депутат Петер Марчек вирушив з Братислави до анексованого Криму. З ним спочатку повинні були летіти інші депутати, але зрештою він поїхав сам, писали ЗМІ.