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СБУ опубликовала фото и видео задержания начальника управления ЖКХ Львовского горсовета

СБУ опубликовала фото и видео задержания начальника управления ЖКХ Львовского горсовета

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Слуба безопасности Украины опубликовала фото и видео задержания начальника управления ЖКХ Львовского горсовета. Об этом сообщили УНН в ведомстве службы.

Согласно сообщению СБУ, начальника одного из управлений ЛГС подозревают в регулярном получении "откатов" от коммерческих фирм. Отметим, что речь идет о начальнике управления ЖКХ Львовского горсовета Юрие Гольце, в кабинете которого сегодня утром проводили обыски.

"Правоохранители установили, что чиновник регулярно получал "откат" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству города. Сотрудники спецслужбы выяснили, что по уже заключенным соглашениям почти на два миллиона гривен чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от разновидности работ", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Начальник управления ЖКХ договорился с бизнесменами "посодействовать подписанию новых договоров на восемь миллионов гривен". В сообщении также указано, что Ю.Гольца задержали в центре Львова по подозрению в получении части взятки в размере 80 тыс. гривен.

На данный момент в Львовском горсовете продолжаются следственные действия в кабинетах первого заместителя городского головы Виктора Пушкарева и руководительницы юридического управления Елены Пайонкевич.

Кроме этого мэр Львова прокомментировал УНН эти события.

"Я знаю, что сегодня следственные действия в кабинете первого заместителя. О финале этих действий я не еще проинформирован, потому что есть тайна следствия. Также я знаю, что сегодня был задержан руководитель управления ЖКХ господин Голец, я также еще не получил ни одной официальной информации, потому что у нас очень часто информация сначала появляется в прессе, а затем доходит до всех. Если кто-то виноват - будет тюрьма, если не виноват - будет извиняться. Все что я знаю", - сказал Андрей Садовый.

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