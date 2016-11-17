СБУ опублікувала фото і відео затримання начальника управління ЖКГ Львівської міськради
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Слуба безпеки України опублікувала фото та відео із затримання начальника управління ЖКГ Львівської міськради. Про це УНН повідомили у відомстві служби.
Згідно з повідомленням СБУ, начальника одного з управлінь ЛМР підозрюють в регулярному отриманні “відкатів” від комерційних фірм. Зазначимо, що йдеться про начальника управління ЖКГ Львівської міськради Юрія Гольця, в кабінеті якого сьогодні вранці проводили обшуки.
“Правоохоронці встановили, що чиновник регулярно отримував „відкат“ від комерційної структури за сприяння в укладанні договорів на роботи з капітального ремонту будинків та благоустрою міста. Співробітники спецслужби з’ясували, що за вже укладені угоди на майже два мільйони гривень посадовець вимагав 5-8% від суми залежно від різновиду робіт”, — повідомили у прес-службі СБУ.
Начальник управління ЖКГ домовився із бізнесменами “посприяти підписанню нових договорів на вісім мільйонів гривень”. У повідомленні також вказано, що Ю.Гольця затримали у центрі Львова за підозрою в отриманні частини хабара у розмірі 80 тис. гривень.
На цей момент у Львівській міськраді продовжуються слідчі дії у кабінетах першого заступника міського голови Віктора Пушкарьова та керівниці юридичного управління Гелени Пайонкевич.
Окрім цього мер Львова прокоментував УНН ці події.
"Я знаю, що сьогодні є слідчі дії в кабінеті першого заступника. Про фінал цих дій я не є ще проінформований, тому що є таємниця слідства. Також я знаю, що сьогодні був затриманий керівник управління ЖКГ пан Голець, я також ще не отримав жодної офіційної інформації, тому, що в нас дуже часто інформація спочатку зявляється в пресі, а потім доходить до всіх. Якщо хтось винен – буде тюрма, якщо не винен – буде вибачатися. Все що я знаю", - сказав Андрій Садовий.