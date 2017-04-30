СБУ не пропустила в Украину россиянина, который готовил провокации в Одессе к 2 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Служба безопасности Украины не пропустила в Украину гражданина России, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Гражданина Российской Федерации, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая, не пропустила на пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" Служба безопасности Украины совместно с пограничниками", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, он пытался их скрыть от таможенного и пограничного контроля.
Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила в Западной Украине антиукраинских интернет-агитаторов.