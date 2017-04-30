СБУ не пропустила до України росіянина, який готував провокації в Одесі до 2 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Служба безпеки України не пропустила до України громадянина Росії, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Громадянина Російської Федерації, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, не пропустила на пункті міжнародного пропуску „Маяки — Паланка — Удобне“ Служба безпеки України спільно з прикордонниками”, — йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що під час огляду оперативники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.
Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в’їзд строком на три роки.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила в Західній Україні антиукраїнських інтернет-агітаторів.